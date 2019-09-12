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'ndan ve transfer itirafı!

A Milli Takım’ın yıldızı, Milan’ın 10 numarası , “ ve taraftarına her zaman sempatim oldu. Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. İleride ne olur bilemem ama gönlüm hep Galatasaray’dan yana” dedi.

Giriş Tarihi: 12.9.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 10:28
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray ve transfer itirafı!

Moldova galibiyeti sonrası Fanatik'ten Yakup Çınar'a konuşan 'ndan çarpıcı sözler... " ve taraftarına her zaman sempatim oldu" diyen A Milli Takım'ın yıldızı, Milan'ın 10 numarası, "Hiçbir zaman söylemekten çekinmedim. Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Galatasaray taraftarını çok seviyorum. En yakın arkadaşlarım bile ultrAslan'dan. İleri de ne olur bilmem tabi ama gönlüm hep Galatasaray'dan yana" ifadelerini kullandı. Milli takımın hedefleriyle ilgili de konuşan Çalhanoğlu, şunları dile getirdi:

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Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray ve transfer itirafı!
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