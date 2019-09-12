Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray ve transfer itirafı!

Moldova galibiyeti sonrası Fanatik'ten Yakup Çınar'a konuşan Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı sözler... "Galatasaray ve taraftarına her zaman sempatim oldu" diyen A Milli Takım'ın yıldızı, Milan'ın 10 numarası, "Hiçbir zaman söylemekten çekinmedim. Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Galatasaray taraftarını çok seviyorum. En yakın arkadaşlarım bile ultrAslan'dan. İleri de ne olur bilmem tabi ama gönlüm hep Galatasaray'dan yana" ifadelerini kullandı. Milli takımın hedefleriyle ilgili de konuşan Çalhanoğlu, şunları dile getirdi: