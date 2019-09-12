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’yı beklemeden bu işi bitireceğiz

“Arnavutluk ve ’dan güzel sonuçlar alarak kendimizi daha iyi noktalara taşıyacağız. ’ya şanssız bir şekilde yenilmiştik. ’da öyle olmaz”

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2019
İzlanda’yı beklemeden bu işi bitireceğiz

Milli Takım, Moldova'yı ilk maçta olduğu gibi deplasmanda da 4-0 yenip H Grubu'nda liderlik koltuğuna oturdu. Milli Takım'ı rahatlatan 2. golün sahibi Deniz Türüç, karşılaşma sonrası SABAH'ın sorularını yanıtladı:
Frikik golü öncesi söylediğin sözler dikkat çekti. O esnada ne dedin?
Dua ediyordum. 'Allahım inşallah gol olur ya Rabbim' dedim. Top da çok iyi yere gitti. Önemli olan 2. golü atarak rahatlamış olmamız. O golden sonra istediğimiz oyunu ortaya koyabildik. Baskıyı üzerimizden attık.
İki Moldova maçına da 11 başladın. Hoca seni taktik amaçlı mı kullandı bu maçta?
İlk maçta 2 asist yapmıştım. Bu kez 1 gol attım. Moldova'ya karşı şansım tutuyor galiba! Taktik olarak mı kullandı bilmiyorum. Ama Şenol hocanın gelmesiyle arkadaşlık güçlendi. Neredeyse aile gibiyiz. Bence başarının sırrı bu.
Arnavutluk, İzlanda'yı yendi. Bunun takıma etkisi nasıl oldu?
Devre arasında 1-0 Arnavutluk galipti. Rakip mağlup durumda olunca iştah artıyor. İzlanda'ya şanssız şekilde yenildik. Deplasmanda bize yapılanları herkes biliyor. Bunun İstanbul'u da var. Ama oraya kadar beklemeden işi bitireceğiz. Arnavutluk ve Fransa maçlarından iyi sonuçlar alarak daha iyi noktaya taşıyacağız kendimizi.

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