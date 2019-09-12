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'dan Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı hakkında açıklama

, Abdülkadir Ömür'ün 4 ila 6 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Bordo mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 12.9.2019 12:58 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 13:19
Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı hakkında açıklama

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün 4 ila 6 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Bordo mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Abdülkadir Ömür'ün başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Güven, "AEK Atina maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür bugün Almanya'da sol diz menisküsünden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre uygulanan ameliyat tekniği gereği oyuncumuz 4 ila 6 ay sahalardan uzak kalacaktır" dedi.

Tedavinin bir süre Almanya'da devam edeceğini ifade eden Yaşar Kibar Güven, "Oyuncumuz Abdülkadir Ömür, ameliyat sonrası tedavi ve tetkikler için bir süre Almanya'da kalacak, ilerleyen süreçte ise Trabzon'a dönerek kontrollü olarak tedavisine burada devam edilecektir" dedi.

Ayrıca Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da ameliyatın ardından Abdülkadir Ömür'ü Almanya'da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı hakkında açıklama
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