Adana'da derbi heyecanı

TFF 1. Lig'in 4. haftasındaki derbide 15 Eylül Pazar günü karşılaşacak Adanaspor ile Adana Demirspor, 60. kez kozlarını paylaşacak.

Kentin köklü takımı olan ve 1940'ta kurulan Adana Demirspor ile 1954'ten bu yana yeşil sahalarda boy gösteren Adanaspor arasındaki rekabet, futbolseverlerin heyecanla izlediği müsabakalar arasında yer alıyor.

İki takım arasında geride kalan 59 resmi maçta Adanaspor 22, Adana Demirspor 15 galibiyet elde ederken, 22 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Liglerdeki 56 maçta Adanaspor 20, Adana Demirspor 14 galibiyet aldı, 22 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Türkiye Kupası'ndaki 3 maçın 2'sinde turuncu-beyazlı Adanaspor, birinde mavi-lacivertli Adana Demirspor galibiyete ulaştı.

Adana Demirspor, turuncu-beyazlı takım karşısında en farklı galibiyetini 1995-1996 sezonunda 5-1'lik skorla elde etti. Adanaspor ise 1988-1989'da mavi-lacivertlileri 3-0 yenmeyi başardı.

TFF 1. Lig'de geçen sezon Adana Demirspor'un ev sahipliğini yaptığı maç 1-1, Adanaspor'un ev sahibi olduğu karşılaşma ise golsüz beraberlikle tamamlandı.

- ADANA DEMİRSPOR'DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİ

Geçen sezonun ardından bu sezon da ilk 3 maça takımın başında çıkan teknik direktör Ümit Özat ile yollarını ayıran Adana Demirspor, göreve Uğur Tütüneker'i getirdi.

Ligde ilk 3 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen, 2 beraberlik ve 1 galibiyetle 5 puan toplayan mavi-lacivertliler, milli maç arasında göreve getirdiği Tütüneker'e derbi öncesinde takımı emanet etti. Tütüneker, takımının başında çıkacağı ilk resmi maçta derbi heyecanı yaşayacak.

Geçen sezonu Eyüp Arın ile tamamlayan Adanaspor ise bu sezon başında teknik direktörlük görevine Levent Eriş'i getirdi.

Eriş yönetimindeki Adanaspor, ligdeki ilk üç maçta birer galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik aldı.

- ADANA DEMİRSPOR'UN 25, ADANASPOR'UN 3 YILLIK SÜPER LİG ÖZLEMİ

Adana Demirspor, en son 1994-1995 sezonununda mücadele ettiği Süper Lig'e 25 yıl sonra tekrar dönmeyi hedefliyor.

Bu süreçte TFF 1. Lig'de birçok kez play-off mücadelesine kalan, play-off finalinde Süper Lig'in adeta kıyısından dönen mavi-lacivertliler, bu sezon çeyrek asırlık hasretini sona erdirmek istiyor.

Adanaspor ise 2015-2016 sezonununda TFF 1. Lig şampiyonu olup, 2016-2017 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig heyecanını taraftarına yeniden yaşatmayı amaçlıyor.

Adanaspor'un ev sahibi statüsünde olacağı derbi maç, pazar günü 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

- TEKNİK DİREKTÖRLER İDDİALI

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli maç arasını iyi değerlendirerek derbi maça hazırlandıklarını söyledi.

Kente yakışır bir derbi oynanmasını temenni eden Eriş, şunları kaydetti:

"Son derece iyi ve keyifli bir şekilde çalıştığımızı söyleyebilirim. Takım olarak Adana derbisinin önemini, değerini, kalitesini, beklentileri, hayallerimizi karşılayacak bir müsabaka olmak adına başlangıç olarak görüyoruz. Bizim adımıza çok değer verdiğimiz bir müsabaka. Adana'ya yakışan bir derbi olmasını temenni ediyoruz. Ümit ediyorum inşallah bu güzellik içerisinde oynanıp ve biter, tabii kazanan da biz oluruz."

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker ise takımın genel durumunun gayet iyi olduğunu dile getirdi.

Göreve başladığından bu yana takımı tanımaya çalıştığını belirten Tütüneker, "İnşallah bu takımı bu sezon bir üst seviyeye, Süper Lig'e taşıyacağız. Hedefimiz tabii ki Süper Lig. Bu haftanın önemini çok iyi biliyorum. Bu maç bizim için çok çok önemli. Kim kazanırsa ona çok büyük bir moral olacak. Buradan da o moralle biz çıkmak istiyoruz. Dördüncü hafta derbi, hem takım farklı hem ben farklıyım. İnşallah bu maçtan moralli çıkarız."

Tütüneker, Adana Demirspor taraftarının, kendilerine deplasman tribününde ayrılan bin 600 bileti çok kısa sürede bitirdiğini kaydetti.