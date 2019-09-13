Beşiktaş'ın göbeği boş kaldı!

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Gazişehir maçında orta sahada oynatmayı düşündüğü Oğuzhan Özyakup'un sakatlığını atlatamamasının ardından Dorukhan Toköz'ün de milli takımda sakatlanması planları bozdu. Göztepe maçından beri takımdan ayrı olanDorukhan da adale sakatlığı ile dönünce Avcı yeni arayışlara yöneldi.Dün yapılan antrenmana katılmayan Dorukhan'ın durumu bugün yapılacak son testlerin ardından belli olacak. Şayet Dorukhan'dan istenilen geri dönüş alınamazsa Avcı'nın önünde iki aday var.Kamp döneminin yıldızı parlayan gençlerinden Erdem Seçgin de bir başka alternatif....Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Necip Uysal, Kosova Milli Takımı'nda oynamak için başvuru yaptı. Kosova'nın teklifini 3 sene önce reddeden ancak Türkiye'den beklediği çağrıyı alamayan Necip, gerekli evrakları hazırlamaya başladı. Kosova basınında yer alan habere göre 28 yaşındaki futbolcu, avukatıyla beraber Kosova Futbol Federasyonu ile iletişime geçti.