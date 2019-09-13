Beşiktaş'ın göbeği boş kaldı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Gazişehir maçında orta sahada oynatmayı düşündüğü Oğuzhan Özyakup'un sakatlığını atlatamamasının ardından Dorukhan Toköz'ün de milli takımda sakatlanması planları bozdu. Göztepe maçından beri takımdan ayrı olan Oğuzhan, milli arada da istenilen seviyeye gelemedi.
Dorukhan da adale sakatlığı ile dönünce Avcı yeni arayışlara yöneldi.
AVCI'NIN İLK TERCİHİ ATİBA
Dün yapılan antrenmana katılmayan Dorukhan'ın durumu bugün yapılacak son testlerin ardından belli olacak. Şayet Dorukhan'dan istenilen geri dönüş alınamazsa Avcı'nın önünde iki aday var. Bu isimlerden ilki sakatlıktan yeni çıkan ve hafta başından beri idmanlarda yer alan Atiba.
Kamp döneminin yıldızı parlayan gençlerinden Erdem Seçgin de bir başka alternatif....
NECİP KOSOVALI OLUYOR
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Necip Uysal, Kosova Milli Takımı'nda oynamak için başvuru yaptı. Kosova'nın teklifini 3 sene önce reddeden ancak Türkiye'den beklediği çağrıyı alamayan Necip, gerekli evrakları hazırlamaya başladı. Kosova basınında yer alan habere göre 28 yaşındaki futbolcu, avukatıyla beraber Kosova Futbol Federasyonu ile iletişime geçti.