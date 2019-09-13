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'ta kadroya alınmadı!

'ın maçı kadrosunda sakatlıkları bulunan ve 'un yanı sıra yer almadı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2019 15:03
Beşiktaş'ta Jeremain Lens kadroya alınmadı!

Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra Jeremain Lens maç kadrosunda yer almadı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın, Kalyon Stadyumu'nda Gazişehir Gaziantep ile yapacağı karşılaşmanın kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Douglas, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Enzo Roco, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Muhayer Oktay, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Orkan Çınar, Kevin N'Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın.

Beşiktaş ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanacak karşılaşma yarın saat 20.00'de başlayacak.

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Beşiktaş'ta Jeremain Lens kadroya alınmadı!
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