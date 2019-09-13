Biz bu oyunu bozarız

"Kulüpler Birliği'ne birlik demeye dilim varmıyor. Bir kulübün olmadığı yere birlik denilmez."
"Galatasaray'a faul-sarı-kırmızı kart gösterme cesareti, rahatsız ediyor. Durdurmak istiyorlar."
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün Aroma ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde gündemi değerlendirdi. Fatih Terim'e verilen ceza ile artan tansiyon sonrasında Cengiz, rakiplerden TFF'ye, MHK'den Kulüpler Birliği'ne kadar sert ifadeler kullanırken "Bazen rakiplerimizle rekabetimiz alevleniyor. Taraftarımızın bütün provokasyonlara, ajan provokatörlere dikkat etmelerini istiyorum.
Son haftalar gösterdi ki Galatasaray'a karşı bir cephe ve algı yönetimi var. Varsa bu cepheyi de oyunları da bozarız.
Bizim camiamızın gücü buna rahatlıkla yeter" dedi. İşte Mustafa Cengiz'in sözleri:
TFF'YE: CEZALANDIRMAK İSTİYORLAR
"Sezon başında yeni bir federasyona beyaz sayfa açmamız gerekiyordu. Geçen yıldan kalan bir takım rahatsızlıkların kör gözüne tekrar sahaya sürülmesi, hakemlerin Galatasaray'a faul-sarı-kırmızı kart gösterme cesareti, bizi rahatsız ediyor. Biz burada, sanki Galatasaray'ı cezalandırmak ister gibi, durdurmak ister gibi bir eğilim seziyoruz."
RAKİPLERE: DİNAMİKLERLE OYNAMAYIN
"Türk toplumunun en büyük rahatlama noktası futboldur. Lütfen toplumun bu dinamikleriyle oynamayın.
Biz rakiplerimize her zaman değerli diyoruz. Kendimize duyduğumuz saygıdan bunu diyoruz. Şampiyonluklarımıza kimse söz söylemesin."
KULÜPLER BİRLİĞİ'NE: BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE
"Biri çıkıyor 'Son iki şampiyonluk şaibelidir'
diyor, iki hakemi gösteriyor.
Bu ara zaten Kulüpler
Birliği'ne birlik demeye
de dilim varmıyor, içerisinde
bir takımın olmadığı
yer asla birlik olmaz.
Bizim için Kulüpler Birliği
yok hükmündedir."
ŞENOL GÜNEŞ'E: ŞENER'İ KADROYA ALABİLİR
"Adem Büyük, Emre Mor, Şener Özbayraklı'yı milli takıma alırdım. Karar sayın Şenol Güneş'e ait. Bir şey diyemeyiz ama serzenişte bulunabiliriz."
TARAFTARA: 41 BİN KOMBİNE BİLET SATTIK
"Kombinelerde sayısal olarak neredeyse doyma noktasındayız. 41 bin civarında bir satış gerçekleştirdik.
Son transferlerden sonra taraftarlarımızın desteği memnun ediyor. Biz bu desteğin maddi mecralara dönmesi için elimizden geleni yapıyoruz."
ÖZBEK YÖNETİMİNE: GEÇMİŞTE SORUN OLMUŞTU!
"Taraftara forma yetiştiremiyoruz. Forma temin eden sponsorumuzla bir sorunumuz oldu. Geçmiş yönetimlerin maddi sorunları karşılayamamasını sebep göstererek forma temini konusunda bize sorun çıkardılar. Bir aydan bu yana, ana forma sponsorumuza tek kuruş borcumuz yok, teminatı da yolladık."
'KOLTUK SİPARİŞİ BİLE VERDİK'
GALATASARAY
Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Türk Telekom Stadı'nın kapasitesini 62 bine çıkarmak için başvuruda bulunduklarını söyledi: "Artık kanunlar da izin veriyor. On bin kişi ilave bir kapasite artışımız olacak. Bütün çalışmalarımızı yaptık. Koltuk siparişlerimizi vermiş durumdayız."
YENİ SPONSOR AROMA
GALATASARAY ile Aroma arasında dün su sponsorluğu anlaşması imzalandı… Törene Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar ile Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Mahmut Atom Duruk ve Ege Duruk katıldı.