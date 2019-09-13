Biz bu oyunu bozarız

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün Aroma ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde gündemi değerlendirdi. Fatih Terim'e verilen ceza ile artan tansiyon sonrasında Cengiz, rakiplerden TFF'ye, MHK'den Kulüpler Birliği'ne kadar sert ifadeler kullanırken "Bazen rakiplerimizle rekabetimiz alevleniyor.Son haftalar gösterdi ki Galatasaray'a karşı bir cephe ve algı yönetimi var.Bizim camiamızın gücü buna rahatlıkla yeter" dedi."Sezon başında yeni bir federasyona beyaz sayfa açmamız gerekiyordu. Geçen yıldan kalan bir takım rahatsızlıkların kör gözüne tekrar sahaya sürülmesi, hakemlerin Galatasaray'a faul-sarı-kırmızı kart gösterme cesareti, bizi rahatsız ediyor."Türk toplumunun en büyük rahatlama noktası futboldur.Biz rakiplerimize her zaman değerli diyoruz. Kendimize duyduğumuz saygıdan bunu diyoruz."Biri çıkıyordiyor, iki hakemi gösteriyor.Bu ara zaten KulüplerBirliği'ne birlik demeyede dilim varmıyor, içerisindebir takımın olmadığıyer asla birlik olmaz.Bizim için Kulüpler Birliğiyok hükmündedir.""Adem Büyük, Emre Mor, Şener Özbayraklı'yı milli takıma alırdım. Karar sayın Şenol Güneş'e ait."Kombinelerde sayısal olarak neredeyse doyma noktasındayız.Son transferlerden sonra taraftarlarımızın desteği memnun ediyor. Biz bu desteğin maddi mecralara dönmesi için elimizden geleni yapıyoruz.""Taraftara forma yetiştiremiyoruz. Forma temin eden sponsorumuzla bir sorunumuz oldu. Geçmiş yönetimlerin maddi sorunları karşılayamamasını sebep göstererek forma temini konusunda bize sorun çıkardılar.Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Türk Telekom Stadı'nın kapasitesini 62 bine çıkarmak için başvuruda bulunduklarını söyledi:GALATASARAY ile Aroma arasında dün su sponsorluğu anlaşması imzalandı… Törene Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar ile Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Mahmut Atom Duruk ve Ege Duruk katıldı.