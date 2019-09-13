Büyük gün geldi!

BAŞAKŞEHİR'E

YUTO

BUGÜN NELER OLDU

Sarı-kırmızılı taraftarlar satışa çıkan biletlerin tamamını tüketirkenMonaco forması ile geçtiğimiz sezon Fransa League 1'deile oynayan Kolombiyalı yıldız, bu sezon forma giyemedi. Radamel Falcao, son maçını Kolombiya Milli Takımı forması ile 9 Haziran 2019'da Peru'ya karşı oynamıştı.G.Saray, Başakşehir'in Abdurrahim Albayrak'ın cezasını sitesinden açıklamasına tepki gösterdi: "Değerli bir yöneticimize 5.000 TL ceza verilmesini, bir kulübün resmi sitesinde hukuki zafer kazanmış gibi ilan etmesini hayretle karşıladık. G.Saray yöneticileri yasa ve kurallara bağlı bir gelenekten gelmektedir. Gerçeğin yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır. Buna ilahi adalet de dahildir. Yeterli tarihi ve taraftarı olmayan bir kulübün bu durumu algılamasının zaman alacağı aşikardır."MILLI ara sonrasında Süper Lig'in ilk haftası Galatasaray-Kasımpaşa maçı ile bugün başlıyor. Türk Telekom Stadı'nda 20.30'da başlayacak mücadelede Seri, Emre Mor ve Andone cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Ülkelerinin milli takımlarından uzun bir yolculuk sonrası dönen Muslera'nın sahaya çıkması beklenirken Yuto Nagatomo ise kulübede olacak. Teknik direktör Fatih Terim ve yardımcısı Ümit Davala'nın cezası nedeniyle ise kulübede Levent Şahin görev alacak.Galatasaray sahasında oynadığı son 37 maçta yenilgi yüzü görmezken 31 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Aslan'ı evinde son yenen takım ise 6 Mayıs 2017'de Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa oldu.