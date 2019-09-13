Emlak Konut, Galatasaray ile yollarını ayırıyor

BUGÜN NELER OLDU

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Galatasaray Spor Kulübü ile yaptığı iş birliğini bitirme kararı aldı. Edinilen bilgilere göre Emlak Konut, Galatasaray yönetiminin Florya'daki yükümlülüklerini yerine getirmediğinden Riva ve Florya arazilerini kapsayan protokolü feshetmek için çalışmalara başladı.G.Saray'ın kamp ve antrenman tesislerinin bulunduğu Florya arsası Emlak Konut'a bu güne kadar teslim edilmedi. 29 Haziran 2016'da yapılan anlaşma gereği Florya ve Beykoz Riva'da yer alan arsalara proje yapılması planlanıyordu. Sarı-kırmızılı kulüp 63 bin 230 metrekarelik arazide gerçekleştirilecekkazanacaktı.