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- öncesi son bilgiler, muhtemel 11'ler...

10 bini aşkın taraftarın karşıladığı Radamel Falcao, bugün ilk kez karşısında Türk Telekom Stadı'nda sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar satışa çıkan biletlerin tamamını tüketirken Kolombiyalı yıldızı ilk maçında 52 bin Galatasaraylı'nın izlemesi bekleniyor. Monaco forması ile geçtiğimiz sezon Fransa League 1'de 33 maça çıkan ve 15 gol, 2 asist ile oynayan Kolombiyalı yıldız, bu sezon forma giyemedi. Radamel Falcao, son maçını Kolombiya Milli Takımı forması ile 9 Haziran 2019'da Peru'ya karşı oynamıştı.

Giriş Tarihi: 13.9.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 10:39
Galatasaray - Kasımpaşa öncesi son bilgiler, muhtemel 11'ler...

, Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında bugün 'yı konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, karşılaşma öncesinde cezalı durumda bulunuyor. Kasımpaşa maçında Galatasaray'ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer alacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 4 puanı bulunuyor. Yaptığı 3 maçın birinde berabere kalıp ikisini kaybeden Kasımpaşa ise 1 puana sahip.

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Galatasaray - Kasımpaşa öncesi son bilgiler, muhtemel 11'ler...
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