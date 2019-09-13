Galatasaray - Kasımpaşa öncesi son bilgiler, muhtemel 11'ler...

Galatasaray, Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, karşılaşma öncesinde cezalı durumda bulunuyor. Kasımpaşa maçında Galatasaray'ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer alacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 4 puanı bulunuyor. Yaptığı 3 maçın birinde berabere kalıp ikisini kaybeden Kasımpaşa ise 1 puana sahip.