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, Avrupa'da 4 karşılaşma izleyecek

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , Avrupa'da 4 karşılaşmayı yerinde takip edecek.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2019 19:42 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 19:45
Şenol Güneş, Avrupa'da 4 karşılaşma izleyecek

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Güneş, Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımları ile milli futbolcuların son durumunu görmek için aralarında UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nden karşılaşmaların da olduğu dört maçı yerinde izleyecek.

Şenol Güneş'in takip edeceği maçlar ve programları yerel saatle şöyle:

15 Eylül Pazar:

14.30 Anderlecht-Antwerp (Belçika 1. Ligi)

17 Eylül Salı:

21.00 Ajax-Lille (UEFA Şampiyonlar Ligi)

18 Eylül Çarşamba:

18.55 Club Brugge-Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi)

19 Eylül Perşembe:

21.00 Roma-Medipol Başakşehir (UEFA Avrupa Ligi)

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Şenol Güneş, Avrupa'da 4 karşılaşma izleyecek
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