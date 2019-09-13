Tahkim’den 1 maç indirim!

BUGÜN NELER OLDU

Tahkim Kurulu, Fatih Terim'e verilen 4 maçlık men cezasında indirime gitti. Kayserispor maçı sonrasında yaptığı açıklamalar nedeniyle deneyimli teknik adama 4 maç ceza verilirken sarı-kırmızılılar hem karara hem de saat 19.05'te duyurulmasına tepki göstermişti. Yapılan itirazı dün karara bağlayan TFF Tahkim Kurulu, cezanın 3 maça indirilmesini oy çokluğu ile kabul etti. Terim bu karar sonrasında bugün oynanacak Kasımpaşa maçının yanı sıra Yeni Malatya deplasmanı ve Türk Telekom Stadı'nda 28 Eylül'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımının başında olamayacak.Tahkim Kurulu, Kayseri maçında rakip takım taraftarlarına hakareti nedeniyle 3 maç ceza alanG.Saray, Tahkim'in kararı sonrası yaptığı açıklamayla ateş püskürdüG.Saray, Tahkim Kurulu kararı sonrası "Yel kayadan toz alır" başlığıyla şu açıklamayı yaptı: "PFDK'nın ve itirazımız üzerine Tahkim Kurulu'nun vermiş olduğu kararların hukuki temelden yoksun, kamuoyu vicdanında kabul görmeyen, subjektif nitelikte olduğu aşikardır. Bir hukuk devletinde hiçbir kişi ya da kurum eleştirilemez değildir. Ancak, futbolu yönetenlerin bu hakkı G.Saray'a tanımadıklarını görmekteyiz. Kimilerinin şampiyonluklara "şaibeli", "lekeli" diyerek resmi tescile dolayısıyla TFF'ye hakaret ettiği, 17 kulüp ve birlik adına TFF'yi tehdit ettiği bir ortamda teknik direktörümüz Fatih Terim tarafından yapılan masum bir açıklamayı niyet okuyarak cezalandırmak da bunun en açık örneğidir."Fatih Terim'ın cezasının 3 maça indirilmesi "Çevir kazı yanmasın" sözüne benziyor. Disiplin ile Tahkim'in başkanlarının iş ortağı olduğunu ve aynı renklere gönül verdiğini düşünürsek cezanın kaldırılmasını beklemek zaten hayalcilik olurdu. Terim'in kişilere, kurumlara, kulüplere dokunmadan öznesi bile olmayan açıklamalarına, "Sportmenliğe aykırı açıklamalar" yakıştırmasını yapanlar keşke dik durup en baştan alt sınır olan 3 maç cezayı verip 1 maç bile indirim yapmasalardı. Öznesi olmayan uydurma cezanın amacı Terim'in Fenerbahçe derbisinde sahada olmasını engellemekti. 3 maça çekilen ceza "Bozacı" Disiplin Kurulu ile "Şıracı" Tahkim Kurulu'nun alaycı bir tavrıdır. Bu karar Disiplin ile Tahkim'in üstünde artık "Demokles kılıcı" gibi sallanacaktır. Adaleti doğru dağıtamayanların kulağına şu sözüm küpe olsun: "Haksızlık yapanlara karşı Yüce Allah adaletini uygularken yarına bırakır ama yanlarına asla bırakmaz…"