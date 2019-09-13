Türk Telekom Stadı’na kilit!

TİMURLENK

BUGÜN NELER OLDU

2 bin 650 kişilik Türk Telekom Stadı'nın genişletilmesi için Galatasaray yönetimi Avrupa'nın önde gelen stat modellerini inceliyor. 42 bin kombine satıp zorunlu olarak satışları durduran yönetim, kapasiteyi 62 bin 150'ye yükseltmek adına önce Arsenal'in Emirates Stadı'nı inceledi. Sonrasında iseMaliyeti 80 Euro olan, çift koltuğu bir demir korunakla birleştiren, anahtarla kilitlenip açılabilen mekanizmaya sahip tribün, güvenlik nedeniyle Türk Telekom Stadı'nda iki kale arkasının alt kısmında uygulanacak.Ayakta seyirciye UEFA organizasyonlarında izin olmadığı için Şampiyonlar Ligi'nde demir korunaklara bağlı koltuklar anahtarla açılacak veKALE arkası tribününde iş hayatına atılmamış çok sayıda taraftar sadece Galatasaray'da değil bütün kulüplerde var. Futbol maçı ayakta izlenir. O heyecanı ve atmosferi oturarak yaşamak ya da tezahürat yapmak normal değil ama UEFA'nın güvenlik kriterleri var. Galatasaray bu yenilikle hem taraftar sayısını hem de tribün kapasitesini artırır hem de takım bol tezahüratlı bir desteğe sahip olur. Bu tribünlerde kombine fiyatlarını düşük tutup önceliğin öğrencilere verilmesi lazım.