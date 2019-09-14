Beyefendilik bekliyoruz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Metin Oktay'ı anma töreninde konuşurken tüm rakiplere mesaj gönderdi. "Galatasaray camiası hiçbir zaman durup dururken, şampiyonluğu kaybetse bile hiçbir camiaya hiçbir şampiyonluğa laf etmemiştir.
Kendine saldırılmadıkça, beyefendiliğini asaletini korumuştur. Tüm rakiplerimizden bunları bekliyoruz" diyen Başkan Cengiz şunları söyledi: "Biz sahada mertçe, adil, düzgün, hak edenin kazandığı bir yarış diliyoruz. Diyagonal VAR'lar, top ayaktan çıktıktan sonra çizgiler çizilmesin diliyoruz. Teknolojinin bile dürüstçe kullanılmasını diliyoruz. Kimseye taş atmıyorum,
sadece dilek ve temenni. Rakiplerimiz ne kadar yücelirse biz o kadar yüceliriz. Rakiplerimiz ne kadar düzgün ve güçlü ise biz de o kadar düzgün ve güçlüyüz."
3 DAKİKA SESSİZ PROTESTO, PANKARTLI TEPKİ
G.Saray taraftarı, Fatih Terim'e sahip çıkarken TFF'yi istifaya davet etti. ''Verilen cezalar yıldıramaz bizi. Kimse susturamaz Fatih Terim'i''
diye bağıran tribünler, Kasımpaşa maçının ilk 3 dakikasında ise tezahürat
yapmayarak TFF'yi protesto etti. Tribündeki "Galatasaray tek siz hepiniz", "Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak", "G.Saray'ın Galatasaraylıdan başka dostu yok"
yazılı pankartlar da dikkat çekti.
BAŞKAN ERDOĞAN DA METİN OKTAY'I ANDI
Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz ismi Taçsız Kral lakaplı Metin Oktay, vefatının 28. yıl dönümünde Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Oktay'ın fotoğrafı ile "Saygıyla Anıyoruz" yazısı, Erdoğan'ın imzasıyla paylaşıldı. Mesajda, "Türk futbolunun, Milli Takımımızın ve Galatasaray'ın efsanevi ismi 'Taçsız Kral' Metin Oktay'ı vefatının 28. yıl dönümünde rahmetle anıyorum" ifadeleri yer aldı.
LEMİNA'DA SORUN YOK
Galatasaray
bu sezon ilk kez 11 yabancıyla sahaya çıktı. Cezalı Seri'nin yerine orta sahada ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen Lemina büyük bir şanssızlık yaşadı. 25. dakikada 'beni alın işareti' yapan Gabonlu oyuncu 30. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı. Lemina karşılaşma sonrası ise şunları söyledi: "Maç sırasında mide bulantısı tuttu. Çıkmak zorunda kaldım. Böyle şeyler oluyor. İyiyim sorun yok."
GÜNEŞ ASLANTEPE'DE
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Gördüğüm zaman Adem, Şener ve Emre'yi neden milli takıma almadığını sorabalirim" dediği Şenol Güneş, dün Türk Telekom Stadı'ndaydı. Taraftarlar tecrübeli hocaya büyük ilgi gösterdi.
HENRY İYİYDİ BABEL...
G.Saray'ın
Japon yıldızı takımdan ayrılan Nagatomo, Henry Onyekuru ile yeni transfer Babel'i kıyasladı: "Hem Henry Onyekuru hem Ryan Babel çok iyi oyuncular. Babel, çok güçlü ve çok kaliteli bir oyuncu. Onunla oynamak kolay. Henry ile de iyiydi ama Babel ile oynamak güzel."
TOP TOPLAYICI KRİZİ!
Maçta ilginç bir olay yaşandı. 73. dakikada Kasımpaşa kalecisi Fatih, aut kullanmak için top beklerken kale arkasındaki top toplayıcı çocuklardan biri kaleciye topu ters attı. Fatih durumu hakeme şikâyet etti. Ali Palabıyık'ın kale arkasından gönderdiğı çocuk, G.Saray yedek kulübesinin yanına gelirken yerine başka biri görev yaptı