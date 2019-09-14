Beyefendilik bekliyoruz

LEMİNA'DA

HENRY

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Metin Oktay'ı anma töreninde konuşurken tüm rakiplere mesaj gönderdi.Kendine saldırılmadıkça, beyefendiliğini asaletini korumuştur. Tüm rakiplerimizden bunları bekliyoruz" diyen Başkan Cengiz şunları söyledi: "Biz sahada mertçe, adil, düzgün, hak edenin kazandığı bir yarış diliyoruz.sadece dilek ve temenni. Rakiplerimiz ne kadar yücelirse biz o kadar yüceliriz. Rakiplerimiz ne kadar düzgün ve güçlü ise biz de o kadar düzgün ve güçlüyüz."G.Saray taraftarı, Fatih Terim'e sahip çıkarken TFF'yi istifaya davet etti. 'diye bağıran tribünler, Kasımpaşa maçının ilk 3 dakikasında ise tezahüratyapmayarak TFF'yi protesto etti. Tribündekiyazılı pankartlar da dikkat çekti.Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz ismi Taçsız Kral lakaplı Metin Oktay, vefatının 28. yıl dönümünde Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Oktay'ın fotoğrafı ile "Saygıyla Anıyoruz" yazısı, Erdoğan'ın imzasıyla paylaşıldı. Mesajda, "Türk futbolunun, Milli Takımımızın ve Galatasaray'ın efsanevi ismi 'Taçsız Kral' Metin Oktay'ı vefatının 28. yıl dönümünde rahmetle anıyorum" ifadeleri yer aldı.Galatasaraybu sezon ilk kez 11 yabancıyla sahaya çıktı. Cezalı Seri'nin yerine orta sahada ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen Lemina büyük bir şanssızlık yaşadı. 25. dakikada 'beni alın işareti' yapan Gabonlu oyuncu 30. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı. Lemina karşılaşma sonrası ise şunları söyledi:G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Gördüğüm zaman Adem, Şener ve Emre'yi neden milli takıma almadığını sorabalirim" dediği Şenol Güneş, dün Türk Telekom Stadı'ndaydı. Taraftarlar tecrübeli hocaya büyük ilgi gösterdi.G.Saray'ınJapon yıldızı takımdan ayrılan Nagatomo, Henry Onyekuru ile yeni transfer Babel'i kıyasladı: "Hem Henry Onyekuru hem Ryan Babel çok iyi oyuncular. Babel, çok güçlü ve çok kaliteli bir oyuncu. Onunla oynamak kolay. Henry ile de iyiydi ama Babel ile oynamak güzel."Maçta ilginç bir olay yaşandı. 73. dakikada Kasımpaşa kalecisi Fatih, aut kullanmak için top beklerken kale arkasındaki top toplayıcı çocuklardan biri kaleciye topu ters attı. Fatih durumu hakeme şikâyet etti. Ali Palabıyık'ın kale arkasından gönderdiğı çocuk, G.Saray yedek kulübesinin yanına gelirken yerine başka biri görev yaptı