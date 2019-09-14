Emre yoksa Gustavo var

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu'nun bel ağrıları nedeniyle forma giyemeyeceği Alanyaspor maçı öncesinde teknik direktör Ersun Yanal'ın kadro planı belli oldu.39 yaşındaki oyuncuyu Alanyaspor maçında ilk 11'de kullanmayacak.Emre'nin yokluğunda orta alanda Luiz Gustavo görev yapacak. Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe ile ilk resmi maçına pazartesi akşamı Alanyaspor önünde çıkacak.Sarı-lacivertlilerin 11 düzeninde başka değişiklik beklenmiyor.Kalede Altay olacak. Savunma dörtlüsü Ozan, Zanka, Jailson ve Dirar'dan oluşacak. Orta alanda Gustavo'nun yanında Tolga yer alacak. Sağ kanatta Deniz, solda Rodrigues, forvet arkasında Kruse görev yapacak. Vedat ise gol arayacak. Rami ve Serdar bu maçta yedek soyunacak.Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, oynamasa dahi maç öncesinde takım arkadaşlarına motivasyon ve konsantrasyon anlamında destek olmak için Alanya'ya gidecek. Tecrübeli yıldız, teknik direktör Ersun Yanal'ın üzerindeki yükü hafifletmek ve takımın yakaladığı havanın bozulmaması adına böyle bir karar verdi.Fenerbahçe kariyerine antrenör olarak devam etme kararı alan Volkan Demirel, ilk deplasmanında Alanya'ya gidecek. 38 yaşında futbolculuk kariyerine nokta koyup antrenörlüğü seçen Volkan, kulübede yer almayacak. Tribünden maçı takip edecek ve raporlarını Yanal'a sunacak.Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Nabil Dirar, ülkesininmaçtan affını istedi. FIFA takviminde yer almayan bu karşılaşma için milli takım yetkilileriyle görüşen Dirar,diyerek izin istedi.