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'da şoku! Kırık ve ameliyat...

'ın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında yüzüne darbe alan 'nın çenesinde kırıklar tespit edildi.

Giriş Tarihi: 14.9.2019 17:51 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 17:56
Galatasaray'da Belhanda şoku! Kırık ve ameliyat...

Galatasaray, Younes Belhanda'nın dün oynanan Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonucunda çenesinde kırık tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Faslı oyuncunun sabah saatlerinde özel bir hastanede operasyon geçirdiği belirtildi.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçın 90. dakikasında çenesine aldığı darbe sonrası ilk müdahalesi saha içinde yapılan ve kırık şüphesiyle maçın ardından sponsor hastanemiz Liv Hospital'a kaldırılan oyuncumuz Younes Belhanda'nın yapılan tetkiklerinde çene sol taraf mandibula kemiğinde ve çene sağ taraf ön bölgede olmak üzere iki kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuz, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği doktorlarından Doç. Dr. Zeynep Sevim başkanlığında bugün sabah erken saatlerde başarılı bir operasyon geçirmiştir."

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Galatasaray'da Belhanda şoku! Kırık ve ameliyat...
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