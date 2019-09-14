Inter 3'te 3 yaparak liderliğe uzandı

Serie A'da İnter Giuseppe Meazza'da konuk ettiği Udinese'yi Stefano Sensi'nin golüyle 1-0 mağlup etti ve ligde 3'te 3 yaptı.

Sahasında etkili bir oyun ortaya koyan Milano temsilcisi girdiği bir çok pozisyondan yararlanamazken aradığı golü 44. dakikada Stefano Sensi ile buldu.

İlk yarıda İnter'e karşı direnen Udinese'de Rodrigo De Paul 35. dakikada kırmızı kart gördü.

İnter'de ikinci yarıda oyuna giren Alexis Sanchez, 8 yıl aradan sonra eski takımı Udinese'ye karşı forma giymiş oldu.

Serie A'da 3'te 3 yapan İnter 9 puanla Juventus'un üstüne çıkarak liderliğe yükseldi.