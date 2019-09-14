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Inter 3'te 3 yaparak liderliğe uzandı

İtalya Serie A 3. hafta maçları kapsamında Udinese ile karşılaşan Inter 44. dakikada 'nin bulduğu golle lık skorla sahadan galip ayrıldı.

Giriş Tarihi: 15.9.2019 01:31
Inter 3'te 3 yaparak liderliğe uzandı

Serie A'da İnter Giuseppe Meazza'da konuk ettiği Udinese'yi Stefano Sensi'nin golüyle 1-0 mağlup etti ve ligde 3'te 3 yaptı.

Sahasında etkili bir oyun ortaya koyan Milano temsilcisi girdiği bir çok pozisyondan yararlanamazken aradığı golü 44. dakikada Stefano Sensi ile buldu.

İlk yarıda İnter'e karşı direnen Udinese'de Rodrigo De Paul 35. dakikada kırmızı kart gördü.

İnter'de ikinci yarıda oyuna giren Alexis Sanchez, 8 yıl aradan sonra eski takımı Udinese'ye karşı forma giymiş oldu.

Serie A'da 3'te 3 yapan İnter 9 puanla Juventus'un üstüne çıkarak liderliğe yükseldi.

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Inter 3'te 3 yaparak liderliğe uzandı
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