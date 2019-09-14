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'tan ilk kayıp... 1 - 1 Juventus (Maç sonucu)

'nin (Serie A) 3. haftasının açılış maçında , ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2019 20:28 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 20:31
Juventus'tan ilk kayıp... Fiorentina 1 - 1 Juventus (Maç sonucu)

Floransa'daki Artemio Franchi Stadı'nda oynanan müsabakada iki takım da yakaladıkları gol fırsatlarını değerlendiremedi ve karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla, ilk 2 haftayı galibiyetle geçen Juventus, Serie A'nın 3. haftasında bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı. Siyah-beyazlı takım, puanını 7'ye çıkardı ve maç fazlasıyla lider oldu.

Yeni sezona ilk iki haftada aldığı iki mağlubiyetle giriş yapan ev sahibi Fiorentina ise bu sezonki ilk puanını Juventus'tan aldı.

Zatürre geçirdiği için ligin başındaki ilk iki haftada kulübede yer alamayan Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri ise Floransa deplasmanında kulübedeki yerini aldı.

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Juventus'tan ilk kayıp... Fiorentina 1 - 1 Juventus (Maç sonucu)
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