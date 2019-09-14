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Keçiörengücü: 1 - B.B. Erzurumspor : 0 (MAÇ SONUCU)

1. Lig 4. hafta maçları kapsamında Keçiörengücü takımı ile oynadığı karşılaşmada sahadan 1-0'lık skorla galip olarak ayrıldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2019 01:49 Güncelleme Tarihi: 15.9.2019 02:14
Keçiörengücü: 1 - B.B. Erzurumspor : 0 (MAÇ SONUCU)
TFF 1. Lig'de 4. hafta müsabakasında Keçiörengücü, taraftarı önünde karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Aktepe
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Hasan Hüseyin Tetik xx,
Keçiörengücü: Metin Uçar xxx, Abdulkadir Korkut xx, Samet Akaydin xxx, Erdi Dikmen xxx, Hüsamettin Tut xx, Uğur Utlu xx, Sertaç Çam xxx, Boubacar Dialiba xxx (Abdulkadir Kuzey dk. 86 ?), Burak Aydın xx, Kone xx (Bernard Mendy dk. 72 xx), Levy Clement Madinda xxx (İshak Çakmak dk. 82 ?)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Rıdvan Şimşek, Cihan Can, Soner Gönül, Cem Ekinci
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
B.B. Erzurumspor: İbrahim Sehic xx, Cenk Ahmet Alkılıç xx, Aykut Demir xx, Hasan Batuhan Artarslan xx, Mücahit Albayrak xx, Osman Çelik x (Jugurtha Hamroun dk. 66 xx), İbrahim Akdağ xx, Yusuf Emre Gültekin xx, Mehmet Murat Uçar x (Gabriel Antoine Obertan dk. 55 xx), Hasan Ayaroğlu xx, Oltan Karakullukçu x (Rashad Muhammed dk. 55 xx)
Yedekler: Kayacan Edoğan, Pote, Abdulcebrail Akbulut, Cem Barlık, Sefa Akgün, Jasmin Scuk, Gökhan Kardeş
Teknik Direktör: Uğur Bayarslan
Gol: Erdi Dikmen (dk. 50) (Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: Uğur Utlu, Burak Aydın, Abdulkadir Kuzey (Keçiörengücü), Yusuf Emre Gültekin (B.B. Erzurumspor)

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Keçiörengücü: 1 - B.B. Erzurumspor : 0 (MAÇ SONUCU)
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