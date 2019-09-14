Jeremain Lens’e açık mesaj!

Jeremain Lens'i bir türlü elden çıkaramayan Beşiktaş, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden transfer döneminde büyük umutlarla beklediği teklifi aldı. 31 yaşındaki Hollandalı için Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir takımın siyah-beyazlı kulübün kapısını çaldığı, yönetimin de yıllık 2.3 milyon Euro garanti maaş ve maç başına prim alan oyuncunun maliyetinden kurtulmak adına teklifi kabul ettiği öğrenildi. Ancak Lens, kendisine yapılan öneriyi geri çevirdi.



GAZİANTEP'E GÖTÜRÜLMEDİ

Bu gelişmenin üzerine Lens'in yabancı kontenjanına takılması, beraberinde yorumları da getirdi. Atiba, Roco, Diaby ve Elneny ilk kez kadroya dahil edilirken 12 yabancı sınırı nedeniyle tecrübeli kanat oyuncusu Gazişehir deplasmanına götürülmedi. Her ne kadar kontenjan sorunu gibi gözükse de Lens'in kadroya alınmaması yönetim tarafından Hollandalı oyuncuya verilmiş açık bir mesaj olarak değerlendirildi.



DORUKHAN YETİŞTİ

Beşiktaş'ta uzun süren sakatlığını atlatarak hafta başından bu yana takımdan ayrı düz koşulara başlayan Burak Yılmaz, Gazişehir deplasmanına götürülmedi. Siyah-beyazlıların bir diğer eksiği tedavisi devam eden Oğuzhan Özyakup. Önceki gün adale problemi yaşayan Dorukhan Toköz ise Gaziantep kafilesinde yer aldı.



ADALI'NIN ACI GÜNÜ

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı'nın annesi Özen Adalı vefat etti. Siyah-beyazlı kulüp bir taziye mesajı yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "İkinci Başkanımız Serdal Adalı'nın kıymetli annesi Özen Adalı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; Serdal Adalı ve ailesi ile yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."



KADROYA ALINAN YABANCILAR

Loris Karius

Douglas

Domagoj Vida

Victor Ruiz

Enzo Roco

Pedro Rebocho

Mohamed Elneny

Atiba Hutchinson

Adem Ljajic

Kevin N'Koudou

Abdoulay Diaby

Tyler Boyd

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