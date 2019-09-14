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TFF 1. Lig | : 1 - : 0

TFF 1. Lig'in 4. haftasında , sahasında 'u 1-0 yendi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2019 17:57
TFF 1. Lig | Keçiörengücü: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
TFF 1. Lig'in 4. haftasında Keçiörengücü, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi.

Stat: Aktepe

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Hasan Hüseyin Tetik

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Uğur Utlu, Burak Aydın, Dialiba (Dk. 86 Abdulkadir Kuzey), Madinda (Dk. 83 İshak Çakmak), Sertaç Çam, Kone (Dk. 72 Mendy)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç, Aykut Demir, Hasan Batuhan Artarslan, Mucahit Albayrak, Osman Çelik (Dk. 66 Hamroun), Yusuf Emre Gültekin, İbrahim Akdağ, Mehmet Murat Uçar (Dk. 55 Obertan), Hasan Ayaroğlu, Oltan Karakullukçu (Dk. 55 Rashad Muhammed)

Gol: Dk. 50 Erdi Dikmen (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 35 Uğur Utlu, Dk. 90+2 Burak Aydın, Dk. 90+5 Abdulkadir Kuzey (Keçiörengücü), Dk. 89 Yusuf Emre Gültekin (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

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TFF 1. Lig | Keçiörengücü: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
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