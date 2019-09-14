Trabzonspor’da sistem sil baştan

MR'I

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı öncesi üst üste gelen sakatlık haberleri ile sarsılsa da tüm planlar yine galibiyet üzerine yapılıyor. Zorlu karşılaşma öncesive'den yararlanamayacak olan teknik direktör Ünal Karaman, kadroda mecburi bir revizyona gidecek. Sezon başından itibarendizilişi ile oynayan tecrübeli teknik adamın bir sistem değişikliğine giderek,dizilişine dönmesi bekleniyor.Orta sahadave'e birlikte görev vermeyiplanlayan tecrübeli teknik adam,bu oyunculardan hücuma da yardımetmelerini isteyecek. Sağ kanatta ise'ı değerlendirmeye hazırlananKaraman, bu oyuncuyla daidmanlarda özel olarak ilgilendi.Trabzonspor'un flaş transferi Sturridge'in Gençlerbirliği maçında oynaması bekleniyordu. Ancak ağrıları geçmeyen İngiliz futbolcunun bugün MR'ının çekileceği ve son durumunun belli olacağı belirtildi.Trabzonspor'da teknik heyet Gençlerbirliği'nin hızlı ataklarına karşı futbolcuları uyardı. Antrenmanlarda tüm oyunculardan kaybedilen topu takip etmeleri istenirken "Saha içinde yerinizi kaybetmeyin. Rakibin geçişine müsaade etmeyin. Top rakipteyken hızlı bir şekilde yerinizi alın ve rakibin hızlı atağa çıkmasına izin vermeyin" uyarısında bulunuldu.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Gençlerbirliği karşısında eksikleri mazeret olarak görmediklerini söyledi. Karaman,Her zaman daha iyisini yapmak için savaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Trabzonspor'un Süper Lig'de 15 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Ligde en son Alanyaspor'a yenilen Fırtına, G.Birliği maçında da bu seriyi sürdürmek istiyor.