Trabzonspor’da sistem sil baştan

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı öncesi üst üste gelen sakatlık haberleri ile sarsılsa da tüm planlar yine galibiyet üzerine yapılıyor. Zorlu karşılaşma öncesi Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Ekuban
ve Onazi
'den yararlanamayacak olan teknik direktör Ünal Karaman, kadroda mecburi bir revizyona gidecek. Sezon başından itibaren 4-2-3-1
dizilişi ile oynayan tecrübeli teknik adamın bir sistem değişikliğine giderek, 4-3-2-1
dizilişine dönmesi bekleniyor.
DONİS AVDİJAJ'A ÖZEL İLGİ
Orta sahada Sosa, Abdulkadir Parmak
ve Mikel
'e birlikte görev vermeyi
planlayan tecrübeli teknik adam,
bu oyunculardan hücuma da yardım
etmelerini isteyecek. Sağ kanatta ise Donis Avdijaj
'ı değerlendirmeye hazırlanan
Karaman, bu oyuncuyla da
idmanlarda özel olarak ilgilendi.
STURRIDGE'İN MR'I ÇEKİLECEK
Trabzonspor'un flaş transferi Sturridge'in Gençlerbirliği maçında oynaması bekleniyordu. Ancak ağrıları geçmeyen İngiliz futbolcunun bugün MR'ının çekileceği ve son durumunun belli olacağı belirtildi.
HIZLI ATAĞA DİKKAT
Trabzonspor'da teknik heyet Gençlerbirliği'nin hızlı ataklarına karşı futbolcuları uyardı. Antrenmanlarda tüm oyunculardan kaybedilen topu takip etmeleri istenirken "Saha içinde yerinizi kaybetmeyin. Rakibin geçişine müsaade etmeyin. Top rakipteyken hızlı bir şekilde yerinizi alın ve rakibin hızlı atağa çıkmasına izin vermeyin" uyarısında bulunuldu.
MAZERETLERE SIĞINMAYACAĞIZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Gençlerbirliği karşısında eksikleri mazeret olarak görmediklerini söyledi. Karaman, "Sakatlanan arkadaşlarımız için çok üzgünüm. Ama onlar da biliyor ki diğer arkadaşlarımız sahada en iyi şekilde mücadele edecektir. Mazeretlere asla sığınmayız.
Her zaman daha iyisini yapmak için savaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
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Trabzonspor'un Süper Lig'de 15 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Ligde en son Alanyaspor'a yenilen Fırtına, G.Birliği maçında da bu seriyi sürdürmek istiyor.