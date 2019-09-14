Zihniyetimiz farklı!

BUGÜN NELER OLDU

Adana Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği toplantıya katılan Başkan Fikret Orman, "Şampiyonlukları, maçları kazanmak önemli ancak biz top çizgiyi geçsin de nasıl geçerse geçsin zihniyetinde değiliz" dedi. Orman, sözlerine şöyle devam etti: "Başka camialar bu zihniyette olabilir ancak bu bizim işimiz değil.anlayışı ile hareket eden bir camiayız, elimizden geldiği kadar da kendi çizgimizde mücadelemize devam edeceğiz.Bir yandan küçülürken diğer yandan büyüyoruz. Herkese sorumluluk düşüyor. Abdullah Avcı ve ekibine güveniyoruz, şampiyon olacağız."