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Zihniyetimiz farklı!

: Top çizgiyi nasıl geçerse geçsin anlayışında değiliz. Başka camialar bu zihniyette olabilir, biz kendi çizgimizde yolumuza devam edeceğiz

Giriş Tarihi: 14.9.2019
Zihniyetimiz farklı!
Adana Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği toplantıya katılan Başkan Fikret Orman, "Şampiyonlukları, maçları kazanmak önemli ancak biz top çizgiyi geçsin de nasıl geçerse geçsin zihniyetinde değiliz" dedi. Orman, sözlerine şöyle devam etti: "Başka camialar bu zihniyette olabilir ancak bu bizim işimiz değil. 'Şerefinle oyna, hakkınla kazan' anlayışı ile hareket eden bir camiayız, elimizden geldiği kadar da kendi çizgimizde mücadelemize devam edeceğiz. Taraftarlarımız Beşiktaş siyasetini bırakıp, çalışsınlar. Bir yandan küçülürken diğer yandan büyüyoruz. Herkese sorumluluk düşüyor. Abdullah Avcı ve ekibine güveniyoruz, şampiyon olacağız."
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Zihniyetimiz farklı!
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