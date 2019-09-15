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(Canlı)

Süper Lig'in 4. hafta maçında Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Giriş Tarihi: 15.9.2019 17:00 Güncelleme Tarihi: 15.9.2019 17:01
Ankaragücü - Yeni Malatyaspor (Canlı)

Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maçını Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Yusuf Bozdoğan yapıyor.

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Takımların ilk 11'leri şöyle:

ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Stelios Kitsiou, Ante Kulusic, Michal Pazdan, Tiago Pinto, Wilfred Moke, Sedat Ağçay, Aydın Karabulut, Hector Canteros, İlhan Parlak, Dever Orgill
Yedekler: Furkan Bekleviç, Alihan Kubalas, Cebrail Karayel, Mehmet Sak, Oscar Scarione, Mahmut Akan, Ricardo Faty, Hasan Kaya, Alper Önal, Zaur Sadaev

YENİ MALATYASPOR: Fabien Farnolle, Issam Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Afriyie Acquah, Mitchell Donald, Guilherme, Ghaylen Chaaleli, Thievy Bifouma, Adis Jahovic
Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Teenage Hadebe, Arturo Mina, Özer Özdemir, Murat Yıldırım, Ahmed Ildız, Buğra Çağıran, Eren Tozlu

Zorlu mücadele öncesi Ankaragücü 5 puanla 9. sırada bulunuyor. Yeni Malatyaspor ise 3 puanla 13. basamakta yer alıyor.

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