Ankaragücü - Yeni Malatyaspor (Canlı)

Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maçını Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Yusuf Bozdoğan yapıyor.
ANKARAGÜCÜ - YENİ MALATYASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!
Takımların ilk 11'leri şöyle:
ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Stelios Kitsiou, Ante Kulusic, Michal Pazdan, Tiago Pinto, Wilfred Moke, Sedat Ağçay, Aydın Karabulut, Hector Canteros, İlhan Parlak, Dever Orgill
Yedekler: Furkan Bekleviç, Alihan Kubalas, Cebrail Karayel, Mehmet Sak, Oscar Scarione, Mahmut Akan, Ricardo Faty, Hasan Kaya, Alper Önal, Zaur Sadaev
YENİ MALATYASPOR: Fabien Farnolle, Issam Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Afriyie Acquah, Mitchell Donald, Guilherme, Ghaylen Chaaleli, Thievy Bifouma, Adis Jahovic
Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Teenage Hadebe, Arturo Mina, Özer Özdemir, Murat Yıldırım, Ahmed Ildız, Buğra Çağıran, Eren Tozlu
Zorlu mücadele öncesi Ankaragücü 5 puanla 9. sırada bulunuyor. Yeni Malatyaspor ise 3 puanla 13. basamakta yer alıyor.