Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > ANTALYA KAÇTI KAYSERİ YAKALADI

ANTALYA KAÇTI YAKALADI

Ev sahibi takım iki kez öne geçti. Umudunu kaybetmeyen beraberliği sağladı

Giriş Tarihi: 15.9.2019
ANTALYA KAÇTI KAYSERİ YAKALADI
Antalyaspor'un sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynadığı karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi takım, maçın 2. dakikasında Blanco'nun golüyle 1-0 öne geçerken 40. dakikada Nazım Sangare'nin ceza sahasında topa elle müdahalesi sonrası VAR uyarısıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Adebayor skora denge getirdi. Antalya, 50. dakikada Serdar Özkan'ın penaltı golüyle ile bir kez daha öne geçti. 74. dakikada Poulain, Kayseri adına beraberliği sağlayan vuruşu yaparak maçın skorunu ilan etti: 2-2.


Maç sonrasında tansiyon yükseldi
İki takımın da sahadan birer puanla ayrıldığı müsabaka sonunda ortalık gerildi. İki ekibin teknik heyetleri arasında arbede yaşandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
ANTALYA KAÇTI KAYSERİ YAKALADI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN