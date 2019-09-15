ANTALYA KAÇTI KAYSERİ YAKALADI

Antalyaspor'un sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynadığı karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi takım, maçın 2. dakikasında Blanco'nun golüyle 1-0 öne geçerken
40. dakikada Nazım Sangare'nin ceza sahasında topa elle müdahalesi sonrası VAR uyarısıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Adebayor skora denge getirdi.
Antalya, 50. dakikada Serdar Özkan'ın penaltı golüyle
ile bir kez daha öne geçti. 74. dakikada Poulain, Kayseri adına beraberliği sağlayan vuruşu yaparak maçın skorunu ilan etti: 2-2.
Maç sonrasında tansiyon yükseldi
İki takımın da sahadan birer puanla ayrıldığı müsabaka sonunda ortalık gerildi. İki ekibin teknik heyetleri arasında arbede yaşandı.