ANTALYA KAÇTI KAYSERİ YAKALADI

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor'un sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynadığı karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu.40. dakikada Nazım Sangare'nin ceza sahasında topa elle müdahalesi sonrası VAR uyarısıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullananAntalya, 50. dakikadaile bir kez daha öne geçti. 74. dakikadaİki takımın da sahadan birer puanla ayrıldığı müsabaka sonunda ortalık gerildi. İki ekibin teknik heyetleri arasında arbede yaşandı.