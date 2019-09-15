Belhanda şoku! Çenesinde iki kırık tespit edildi

LİNNES

YUTO

BUGÜN NELER OLDU

Devler Ligi'ndeki Club Brugge maçı öncesinde Galatasaray'da Belhanda şoku yaşanıyor. Kasımpaşa mücadelesinin 90. dakikasında Veysel Sarı'nın yüzüne yaptığı müdahale sonrasında yerde kalan Belhanda'nın çenesinde iki kırık tespit edildi. Çene sol taraf ve çene sağ taraf ön bölgedeki iki kırık, dün sabah yapılan operasyonla düzeltildi.SÖZLEŞMESİ dondurulan Martin Linnes'in, Kasımpaşa maçında tribünlerdeki üzüntülü hali gözlerden kaçmadı. Taraftarın büyük ilgi gösterdiği oyuncudiyerek de hırsını ortaya koydu. Sezon sonunda kontratları bitecek olan Yuto Nagatomo ve Mariano ile devre arasında teklif gelmesi halinde yönetim de yollarını ayırmayı planlıyor.