‘Diagne bir şanstı, ayağımıza geldi’

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BUGÜN NELER OLDU

Şampıyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Club Brugge'ün başkanı Bart Varhaeghe açıklamalarda bulundu. Bitirici bir forvet aradıkları için Diagne'ye yöneldiklerini söyleyen Varhaeghe, "Zorlu maçlar var ve elimizde böyle bir forvet yoktu. Tek şansımız kiralık bulmaktı. Sonra aradığımız şans ayağımıza geldi.dedi.ŞAMPIYONLAR Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta bulunan Real Madrid, dün evinde Levante karşısında zorlu anlar yaşasa da kazanmayı bildi: 3-240'ta Casemiro'nun golü ile soyunma odasına 3-0 önde giden Los Galacticos'a yanıt 2. yarıda geldi. 49'da Mayoral, 75'te Melero ile farkı bire indiren