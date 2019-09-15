‘Diagne bir şanstı, ayağımıza geldi’

Şampıyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Club Brugge'ün başkanı Bart Varhaeghe açıklamalarda bulundu. Bitirici bir forvet aradıkları için Diagne'ye yöneldiklerini söyleyen Varhaeghe, "Zorlu maçlar var ve elimizde böyle bir forvet yoktu. Tek şansımız kiralık bulmaktı. Sonra aradığımız şans ayağımıza geldi. Diagne'nin net 2 milyon Euro maaşı var. Kontratının büyük bir kısmını devraldık. Galatasaray Türkiye'nin en güçlüsü, evimizde takımıma inanıyorum"
dedi.
REAL KABUS GÖRDÜ!
ŞAMPIYONLAR Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta bulunan Real Madrid, dün evinde Levante karşısında zorlu anlar yaşasa da kazanmayı bildi: 3-2 25. dakikada takımını öne geçiren Karim Benzema
, 31'de farkı ikiye yükseltti.
40'ta Casemiro'nun golü ile soyunma odasına 3-0 önde giden Los Galacticos'a yanıt 2. yarıda geldi. 49'da Mayoral, 75'te Melero ile farkı bire indiren Levante başka gol bulamayınca ev sahibi sahadan 3 puanla ayrıldı.