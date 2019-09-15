Diagne’yi sildi

BUGÜN NELER OLDU

maçında ilk kez forma giyen Radamel Falcao, galibiyeti getirdi. Sözleşmesine göre 3 puana karşılık 20 bin Euro kazanacak Falcao, buna karşılık kulübün TFF'den 2.7 milyon TL almasını sağladı.golcüyü ilk maçına Luyindama hazırladı. Teknik heyet milli arada idmanlarda Falcao'yu Luyindama ile eşleştirdi ve3 hafta 11'de sahaya çıkan ancak hiç gol atamayan Diagne'nin aksine ağları hemen sarsan Radamel Falcao, takım arkadaşlarına Senegalli oyuncudan çok daha fazla yardımcı oldu.4-ve çocukları da Falcao'yu ilk maçında yalnız bırakmadı. Kucağında minik kızıyla seremoniye çıkan yıldız futbolcunun eşi de Türk Telekom Stadı'nda kiraladıkları locadaydı.Falcao, bereketiyle geldi. Cuma akşamı olmasına rağmen Kasımpaşa maçına 44 bin kişi geldi.Türkiye kariyerine golle başlaması dünyada da yankı buldu. Puyol ve birçok meslektaşı, Kolombiyalı forveti kutladı...Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferi sonrasında dünyanın gözü de Türkiye'ye çevrildi. İşte Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar manşetler:"Falcao Galatasaray'ın kahramanı.""Havalimanında binlerce kişinin karşıladığı Falcao golle başladı.""Falcao, Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.""Binlerce taraftar Falcao'nun ilk maçını bekledi ve Falcao, 89. dakikada alkışlarla kenara geldi.""Falcao, Quaresma ile karşı karşıya geldi. G.Saray, kazandı.""Falcao gollerine devam ediyor."