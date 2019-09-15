Halil Umut Meler’i çok iyi biliyoruz!

B
eşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonrası hakeme öfkeliydi.
Vida'nın kırmızısı ve penaltının oyunu etkilediğini belirten tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi:
KIRMIZI
kart ve penaltı anına kadar oyun istediğimiz gibi geçiyordu. Golün telafisi vardır ama kırmızı kartın yok.
Kalan 95 dakikayı nasıl anlatayım!
Açıklar verdik. Sonrasında da 2. ve 3. gol ile bir kırmızı kart daha geldi.
ATILAN
oyuncu Kayode hazırlık maçında da iki gün önce kırmızı kart gördü.
Bugün bir daha atılıyor.
Kırmızı kart pozisyonunda ilk önce o dirsek atıyor.
Biz futbol oynamak istiyoruz ama hakemler de buna yardım etmeli.
HALIL
Umut Meler, finaller
yönetti ama o finalleri
nasıl yönettiğini biliyorum.
Nerede, nasıl maçlar yönettiğini çok iyi biliyoruz. Bunun aldığımız mağlubiyetle alakası yok ama lütfen Halil Umut Meler geriye gitmesin.