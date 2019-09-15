Halil Umut Meler’i çok iyi biliyoruz!

BUGÜN NELER OLDU

eşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonrası hakeme öfkeliydi.Vida'nın kırmızısı ve penaltının oyunu etkilediğini belirtenkart ve penaltı anına kadar oyun istediğimiz gibi geçiyordu. Golün telafisi vardır ama kırmızı kartın yok.Kalan 95 dakikayı nasıl anlatayım!Açıklar verdik. Sonrasında da 2. ve 3. gol ile bir kırmızı kart daha geldi.oyuncu Kayode hazırlık maçında da iki gün önce kırmızı kart gördü.Umut Meler, finalleryönetti ama o finallerinasıl yönettiğini biliyorum.