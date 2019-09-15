Kartal’ın vidası çıktı

KARİUS

BUGÜN NELER OLDU

Maçın 6. dakikasında Vida'nın yaptığı penaltıyla hem takımını 10 kişi bırakması hem de Gazişehir'in öne geçmesi hesapları bozdu. İLK yarı sayısal üstünlükle birlikte atak üstüne atak yapan Gazişehir, hücum silahlarıyla çok pozisyona girdi. İki şutu direkten dönen ev sahibi, oyunun hakimiydi. İKINCI yarıya oyuncu değişikliği yerine sadece Dorukhan'ı stopere çekerek başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, hiçbir sonuç elde edemedi ve Gazişehir, Güray'ın ayağından bulduğu golle 2-0 öne geçti. ELNENY'NIN de kırmızı görmesiyle Beşiktaş ağır hasar aldı. 83'te Umut Nayir'in oyuna girer girmez attığı gol ve hemen peşine Atiba'nın kafasıyla skor 3-2 oldu. Son dakikalara girerken 1 puan için büyük umut doğsa da son gol gelmeyince Kartal, 3 puandan fazlasını kaybetti.Gazışehır maçında tel tel dökülen Beşiktaş'ı zorlu mücadelede kalecisi Karius ağır fark yemekten kurtardı. Rakip atakları karşısında kalesini cansiperane bir şekilde savunan Alman eldiven, 3 net pozisyonda gol izni vermedi. Ani gelişen bir Gazişehir atağını da erken çıkarak önleyen Karuis, takımın en iyi ismi oldu.76. dakikada Beşiktaş'ın yeni transferi Elneny ile Kayode kırmızı kart gördü. Kayode'nin yüzüne dirsek attığı Elneny, sinirlerine hakim olamayıp rakibine tekme attı. Hakem önce sarı kart gösterdi. Ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyip iki futbolcuyu da oyundan attı.