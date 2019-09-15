Rizespor - Göztepe (Canlı)

Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan Çaykur Rizespor - Göztepe maçını Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Mehmet Salih Mazlum yapıyor.
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Takımların ilk 11'leri şöyle:
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Mykola Moroziuk, Mohamed Abarhoun, Dimitris Chatziisaias, Dario Melnjak, Joseph Attamah, Amedej Vetrih, Braian Samudio, Fernando Boldrin, Umar Aminu, Nill de Pauw
Yedekler: Tarık Çetin, Burak Albayrak, Orhan Ovacıklı, Abdullah Durak, Atakan Akkaynak, Barış Alıcı, Ismael Diomande, Oğuz Kağan Güçtekin, Marko Scepovi, Oğulcan Çağlayan
GÖZTEPE: Beto, Lamine Gassama, Titi, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Andre Poko, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Marcio Mossoro, Serdar Gürler, Stefano Napoleoni
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Bubacarr Sanneh, Leo Schwechlen, Murat Paluli, Celso Borges, Andre Castro, Yasin Öztekin Batuhan Kırdaroğlu, Eren Derdiyok, Ege Özkayımoğlu
Zorlu mücadele öncesi Rizespor 7 puanla 4. sırada bulunuyor. Göztepe ise 1 puanla 16. basamakta yer alıyor. Sarı kırmızılılar ligde geride kalan 3 haftada henüz gol atmayı başaramadı.