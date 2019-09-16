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Ankaragücü dağıldı

Başkent ekibi Ankaragücü kendi sahasında ’a karşı bozguna uğradı. Dört farklı mağlubiyete engel olamadı

Giriş Tarihi: 16.9.2019
Ankaragücü dağıldı
Ankaragücü deplasmanına çıkan Yeni Malatyaspor 4-0'lık galibiyetle sahadan ayrılan taraf oldu. 26. dakikada A.Gücü kalecisi Korcan'ın Pinto ile çarpışması sonrasında topu önünde bulan Jahovic takımını 1-0 öne geçirirken 33'te Bifouma ve 43'te Guilherme'nin golleri ile konuk takım soyunma odasına 3-0 ile gitti. 76'da Kitsiou'nun kırmızı kart görmesi ile ev sahibi 10 kişi kalırken 82'de Mitchell Donald'ın golü ile maçın skoru da belli oldu: 4-0! İlk hafta 3-0'lık Başakşehir galibiyeti ile sezonu açan Yeni Malatya sonrasında 2 haftayı 0 puanla kapatırken Ankara'da 3 puanı hatırladı.

'YÖNETİM İSTİFA'
Yeni Malatya'nın Bifouma ile bulduğu ikinci golün ardından Ankaragücü tribünlerinin tepkisi de yönetime çevrildi. Başkan Mehmet Yiğiner ve yönetimini istifaya davet eden sarılacivertli taraftarlar karşılaşmanın sonuna kadar protestolarını sürdürdü. Bitiş düdüğü ile birlikte tribünlerin tepkisi daha da arttı.
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Ankaragücü dağıldı
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