Ankaragücü dağıldı

BUGÜN NELER OLDU

Ankaragücü deplasmanına çıkan Yeni Malatyaspor 4-0'lık galibiyetle sahadan ayrılan taraf oldu. 26. dakikada A.Gücü kalecisi Korcan'ın Pinto ile çarpışması sonrasında topu önünde bulan Jahovic takımını 1-0 öne geçirirken 33'te Bifouma ve 43'te Guilherme'nin golleri ile konuk takım soyunma odasına 3-0 ile gitti. 76'da Kitsiou'nun kırmızı kart görmesi ile ev sahibi 10 kişi kalırken 82'de Mitchell Donald'ın golü ile maçın skoru da belli oldu: 4-0!YeniMalatya'nın Bifouma ile bulduğu ikinci golün ardından Ankaragücü tribünlerinin tepkisi de yönetime çevrildi. Başkan Mehmet Yiğiner ve yönetimini istifaya davet eden sarılacivertli taraftarlar karşılaşmanın sonuna kadar protestolarını sürdürdü. Bitiş düdüğü ile birlikte tribünlerin tepkisi daha da arttı.