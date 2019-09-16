Borussia Dortmund Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda heyecan başlıyor. Geçtiğimiz sezon Avrupa'da istediğini bulamayarak Liverpool karşısında şok bir sonuç alan Barcelona, 'Sarı duvar' tribünü ile ünlü Borussia Dortmund deplasmanında iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Transfer döneminde Julian Brandt, Thorgan Hazard ve Maths Hummels gibi nokta takviyeler ile kadrosunu güçlendiren Alman ekibi de sahasında Antoine Griezmann ile Frenkie de Jong'u transfer eden İspanyolları eli boş göndermek istiyor. Zorlu geçmesine kesin gözüyle bakılan maç öncesinde araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, 'Borussia Dortmund Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?' sorusunun cevabı en çok araştırılanlar arasında bulunuyor.

BORUSSİA DORTMUND - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

17 Eylül Salı 22:00'de Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

GRUPTA İLK İKİ SIRA TUR ATLAYACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.

Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLAR

Galatasaray'ın A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle:

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

MAÇ TARİHLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

Grup 1. maçları: 17-18 Eylül

Grup 2. maçları: 1-2 Ekim

Grup 3. maçları: 22-23 Ekim

Grup 4. maçları: 5-6 Kasım

Grup 5. maçları: 26-27 Kasım

Grup 6. maçları: 10-11 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020

Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020

Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020

Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020

Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020

Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020

Final maçı: 30 Mayıs 2020