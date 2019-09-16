‘Burak’sızlık sendromu

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş, 4 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 7 gol gördü ve -1 averaja sahip oldu. Burak Yılmaz'ın yokluğunda forvette görev yapan Güven Yalçın etkisiz bir görüntü sergiledi. Genç oyuncu sadece 1 gol kaydedebildi.Güven'in yerine oyuna girip golünü atan Umut Nayir'in Slovan Bratislava'ya karşı ilk 11'de sahaya çıkacağı öğrenildi.Camia, takımın hücumdaki etkisizliğinin Burak'ın yokluğundan kaynaklandığı görüşünde hemfikir. Siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki tecrübeli forveti Başakşehir maçına yetiştirmek için tüm imkanları zorluyor.