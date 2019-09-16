CANLI | Alanyaspor Fenerbahçe - İşte İlk 11'ler

Süper Lig'de 4. haftanın son karşılaşması Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Ligde maç kaybı olmayan Antalya temsilcisinin serisini sürdürerek liderliği kaybetmemeyi hedeflediği, sarı-lacivertlilerinse rakibini mağlup ederek 3 puanın sahibi olmayı istediği karşılaşma 16 Eylül Pazartesi (bugün) Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Siz değerli okurlarımız haberimizde bulunan bağlantı ile maçı dakika dakika takip edebileceksiniz. İşte Alanyaspor Fenerbahçe maçı canlı takip bağlantısı ve maçın tüm detayları...

ALANYASPOR 0 - 0 FENERBAHÇE

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe XI: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz, Kruse, Rodrigues, Vedat Muriç

Aytemiz Alanyaspor XI: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nskala, Ceyhun, Sipois, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

SON GELİŞMELER

Ligde bugün Alanyaspor karşısına liderlik için çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, son taktik idmanda bir sürprize imza atarak Tolgay Arslan'ı 11'de oynattı. Geçen sezon devre arasında Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay'a orta alanda Gustavo ile birlikte görev veren Yanal'ın bu denemeyle takımın pas kalitesini yukarı çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.

Sakat Emre Belözoğlu'nun yokluğunda forma şansı doğan 29 yaşındaki oyuncuyla görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Temponu takımın seviyesinde tutman gerek. En azından 60-70 dakika bunu senden bekliyorum" dedi. Tolgay bu sezon ilk kez resmi bir maçta forma giyecek. Tolga Ciğerci ise yedek soyunacak.

SAKATLIK YAŞAMIŞTI

Devre arasında geldiği Fenerbahçe'de ilk maçlarda 11 başlayan Tolgay Arslan, daha sonra kulübenin yolunu tutmuştu. Ardından hazırlık döneminde sakatlanan tecrübeli oyuncu, fiziksel olarak iyi duruma geldi.

GUSTAVO'YA GÜVEN MESAJI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo, bugün Alanya'da ilk kez resmi bir maçta sarı-lacivertli formayı giyecek. Hem takımı yönlendirecek hem de rakip atakları kesecek olan sambacıya, Ersun Yanal güven mesajı verdi. Bir diğer yeni transfer Adil Rami ise hazır olmadığı gerekçesiyle forma giyemeyecek.