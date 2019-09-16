Chelsea Valencia maçı hangi kanalda? Chelsea Valencia maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Chelsea Valencia maçı hangi kanalda sorusu şimdiden futbol severler tarafından araştırılmaya başlandı. Mücadele öncesi karşılaşmanın hakemleri belli oldu. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır bu heyecanlı mücadele için düdüğü çalacak isim olacak. UEFA Ligi H grubu maçında yardımcı hakemlerin isimleri ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Hüseyin Göçek olacak. Heyecanın dorukta olduğu karşılaşmanın takımları ise İngilere'nin temsilcisi Chelsea ve İspanya takımı olan Valencia olacak. Peki, Chelsea Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olacak? Detaylar haberimizde…

CHELSEA VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA? NE ZAMAN?

Chelsea ile Valencia arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak. Chelsea-Valencia Maçı 17 Eylül Salı günü oynanacak. Chelsea ile Valencia arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı Stamford Bridge Stadyumu, Londra'da saat 22:00'de başlayacak.

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın Chelsea'nin Stamford Bridge'de Valencia'yı ağırlayacağı maçı yönetecek. 22.00'de başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. VAR hakemi ise Mete Kalkavan olacak.