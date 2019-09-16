Ersun Yanal'dan Tolgay Arslan sürprizi

BUGÜN NELER OLDU

Ligde bugün Alanyaspor karşısına liderlik için çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, son taktik idmanda bir sürprize imza atarak Tolgay Arslan'ı 11'de oynattı.Sakat Emre Belözoğlu'nun yokluğunda forma şansı doğan 29 yaşındaki oyuncuyla görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcı,dedi. Tolgay bu sezon ilk kez resmi bir maçta forma giyecek. Tolga Ciğerci ise yedek soyunacak.Devre arasında geldiği Fenerbahçe'de ilk maçlarda 11 başlayan Tolgay Arslan, daha sonra kulübenin yolunu tutmuştu. Ardından hazırlık döneminde sakatlanan tecrübeli oyuncu, fiziksel olarak iyi duruma geldi.Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo, bugün Alanya'da ilk kez resmi bir maçta sarı-lacivertli formayı giyecek. Hem takımı yönlendirecek hem de rakip atakları kesecek olan sambacıya, Ersun Yanal güven mesajı verdi. Bir diğer yeni transfer Adil Rami ise hazır olmadığı gerekçesiyle forma giyemeyecek.Belindeki ağrılar nedeniyle Emre Belözoğlu'nun maç kadrosuna alınmadığı Fenerbahçe kafilesi dün öğlen saatlerinde Alanya'ya gitti. Sarı-lacivertlileri, Gazipaşa Havalimanı'nda kalabalık bir taraftar grubu coşkuyla karşıladı.Fenerbahçe, Süper Lig'de son 8 maçta mağlup olmadı.