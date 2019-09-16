Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fırtına’dan annelere destek

Fırtına’dan annelere destek

Giriş Tarihi: 16.9.2019
Fırtına’dan annelere destek
Trabzonspor taraftarı, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocukları için oturma eylemi yapan annelere destek verdi. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anneler 3 Eylül'den bu yana eylemlerini sürdürürken tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da annelere destek verildi. Bordo-mavili taraftarlar kuzey tarafındaki kale arkası tribünde, şehit Eren Bülbül ve annesi, Trabzonlu şehidimiz Akın Çelebi'nin fotoğraflerının yanında HDP önünde eylem yapan annelerin fotoğrafının olduğu dev bir pankart açtı. Pankartta "Bu sevda şehadete akın akın erenlerindir, yüreği yanık cesur annelerin sonuna kadar yanındayız" ifadelerine yer verildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fırtına’dan annelere destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN