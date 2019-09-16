Fırtına’dan annelere destek

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor taraftarı, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocukları için oturma eylemi yapan annelere destek verdi. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anneler 3 Eylül'den bu yana eylemlerini sürdürürken tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da annelere destek verildi. Bordo-mavili taraftarlar kuzey tarafındaki kale arkası tribünde, şehit Eren Bülbül ve annesi, Trabzonlu şehidimiz Akın Çelebi'nin fotoğraflerının yanında HDP önünde eylem yapan annelerin fotoğrafının olduğu dev bir pankart açtı. Pankartta "Bu sevda şehadete akın akın erenlerindir, yüreği yanık cesur annelerin sonuna kadar yanındayız" ifadelerine yer verildi.