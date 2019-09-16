Galatasaray'ı sıkıntı bastı

BUGÜN NELER OLDU

Geçen sezon ara transferde alınan Luyindama ve Marcao ile defansını toparlayarak çifte şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezonda iki oyuncusuna güvenerek stopere takviye yapmamıştı. 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu kullanılaniçin İngiltere'den gelenAslan,için girişimde bulunan İtalyan ekibidayanıtı verdi.İki oyuncuyu daha yüksek paralara satma hesabı yapan yönetimde, hem Luyindama hem de Marcao'nun lige formsuz başlaması endişe yarattı. Marcao, Denizli'de gördüğüolurken, Luyindama bireysel hatalarıyla eleştirileri topladı. Şampiyonlar Ligi'nde piyasa yapmaları beklenen iki savunmacı da form durumlarıylaile oynanacak zorlu maçlar öncesi güven vermiyor.Bu sezon 4 maçta da oynayan Luyindama, 3 kez basit hata yapıp rakibe topu kaptırdı.Cimbom'da bu sezon 3 maça çıkan Marcao bir kez kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı.