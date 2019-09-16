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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverler büyük bir heyecanla 'nde yeni sezonun başlamasını bekliyordu. maçı da Avusturya ile Belçika ekiplerini karşı karşıya getirecek. Peki Salzburg Genk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Red Bull Salzburg'un kadrosunda Wöber, Patson Daka gibi yıldız oyuncular yer alırken Genk'in kadrosunda ise Jhon Lucumi, Heynen, Ianis Hagi ve Samatta gibi isimler yer alıyor.

Giriş Tarihi: 16.9.2019 15:50
Salzburg Genk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi heyecanına artık bir gün kaldı! İngiltere'den Liverpool, İtalya'dan Napoli, Avusturya'dan Salzburg ve Belçika'dan Genk'in oluşturduğu E Grubu'nda Salzburg evinde Genk'i ağırlayacak. Futbolseverler Salzburg Genk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? sorusunun cevabını araştırıyor.

Galatasaray'ın efsane futbolcusu George Hagi'nin oğlu Ianis Hagi de Genk forması giyiyor.

Salzburg Genk karşılaşması 17 Eylül Salı gecesi saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN MAX 2 kanalında ekranlara gelecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

SALZBURG

Cican Stankovic, Kristensen, Wöber, Ramalho, Ulmer, Junuzovic, Bernede, Mwepu, Minamino, Koita, Daka

GENK

Coucke, Maehle, Cuesta, Dewaest, Uronen, Berge, Heynen, Hagi, Bongonda, Ndongola, Onuachu

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Salzburg Genk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
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