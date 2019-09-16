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Takımı yönetemiyorsun

Giriş Tarihi: 16.9.2019
Takımı yönetemiyorsun
Trabzonsporlu futbolseverler 2-2'den sonra maçın hakemi Mete Kalkavan kadar teknik direktör Ünal Karaman'ı da eleştirdi. Twitter'da oyuncu değişiklikleri ve orta sahada yaşanan sorunlara önlem alamadığı için Karaman'a tepki gösteren taraftarlar, tecrübeli teknik adamın yıldızlarla dolu kadroyu iyi idare edemediğini savundular.

SAKATLAR kervanına dün bir isim daha eklendi. Bordo-mavililerin stoperi İvanildo Fernandes de 42. dakikada sakatlandı ve yerini Hüseyin Türkmen'e bıraktı. Kasığından sakatlanan ve sedye ile çıkan Fernandes'in durumu bugün çekilecek MR'dan sonra belli olacak.
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