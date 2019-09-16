Trabzonspor: Yazıklar olsun

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan sosyal medya hesabından hakemlere ateş püskürdü. Gençlerbirliği'nin ikinci golünden önce Sturridge'in düşürülmesine tepki gösteren Doğan, "Mazeretlere sığınmadan söylüyorum! Rakibin golünden önce şu faulü vermeyen Kalkavan ve VAR'daki hakemler! Sizin Trabzonspor ile derdiniz nedir? Bu VAR niye var! Bu VAR, Trabzonspor olunca niye yok oluyor! Bir takımım kaderiyle oynama hakkını size kim veriyor? Yazıklar olsun be!" ifadelerini kullandı.Sakatlık kâbusu yaşayan Trabzon'da sağlık kurulu başkanı Dr. Yaşar Güven oyuncuların son durumlarını açıkladı.Normalde menisküs süresi 4 ile 6 hafta. Ama Abdülkadir'in menisküs yırtığı ameliyatı 'tamir' şeklinde olduğu için dönüşü biraz daha uzun oluyor. Çünkü ayak üzerine basması, bir müddet daha zaman alıyor. Tamir sonucunda o bacağın sporcu açısından verimi daha uzun yıllar oluyor.Türkiye'de ameliyat oldu. Sakatlığının iyileşme süresi 4-6 hafta.İtalya'da yarın (bugün) ameliyat olacak. Daha önce benzer sakatlıklar olduğunda oradaki doktorla temasa geçiyormuş. Tekrar temasa geçti. 'Orada ameliyat olmak istiyorum' dedi. 4-6 hafta sürecek bir sakatlık.Ağrıları oldu, MR'ında kayda değer önemli bir sıkıntısı yok.Onazi'nin tedavisi biraz uzun sürdü. Birtakım şanssızlıklar oldu. İkinci kez ameliyat oldu. Yaz boyunca gerek fizik tedavisi gerek kondisyoner arkadaşlarla yoğun olarak beraber çalıştı."