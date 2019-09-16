Ünal Karaman’ın bahanesi çok

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, maç sonrası mağlubiyette en büyük etkenin sakatlıklar olduğunu ifade etti. Karaman, "Yorulduğumuz durumlarda oyunu daha çok tutabilecek tecrübeli oyuncularımız vardı ama maalesef bunu başaramadık. Daha sakin olmalıydık" derken; Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Ekuban ve son olarak sakatlanan Fernandes ile ilgili olarak ise şunları söyledi: "Doktor bey, Fernandes'in kasığıyla ilgili bir sorun olduğunu söyledi. Alttan gelen, farklı şehirlerden gelen benim oyuncularım çok kıymetli, çok değerli. Takım mühendisliği çok fazla bir şey. Transferinin hiçbir bölümünde olmadığımı defalarca ifade ettim. Kurumsal bir yapı içerisinde işin daha çok profesyonellerle olmasını düşündük ama hiç kimse bir anda aynı bölgede kullandığımız oyuncuların sakatlık sorunuyla karşı karşıya kalabileceğini tahmin edemez."