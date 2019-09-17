Arıca skandalı-2!

BUGÜN NELER OLDU

Skandal raporlarla bir çok kulübün canını yakan TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı bu kez kızı nedeniyle yeni bir skandala dahil oldu. Aynı zamanda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanlığı da yapan Arıcı'nın, kızı Buse Arıcı'yı TFF Dış İlişkiler Kurulu'na aldırdığı ortaya çıktı. Ancak Buse Arıcı'nın sosyal medyadan daha önce yaptığı paylaşımla birlikte skandalın boyutu daha da büyüdü.Bu sefer de kızı Buse Arıcı'nın sözleri bardağı taşıran son damla oldu. Buse Arıcı videosundasözleriyle yaptığı paylaşım büyük tepki gördü. Sosyal medyadan ikiliye tepkiler yağarken G.Birliği maçı sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar paylaşımları ile yaşananları eleştirdi. Futbolseverler,diye tepki gösterdiler. TFF ise konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı ve adım atmadı.