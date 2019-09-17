Arıca skandalı-2!

Skandal raporlarla bir çok kulübün canını yakan TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı bu kez kızı nedeniyle yeni bir skandala dahil oldu. Aynı zamanda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanlığı da yapan Arıcı'nın, kızı Buse Arıcı'yı TFF Dış İlişkiler Kurulu'na aldırdığı ortaya çıktı. Ancak Buse Arıcı'nın sosyal medyadan daha önce yaptığı paylaşımla birlikte skandalın boyutu daha da büyüdü. Geçmişte Abdurrahman Arıcı'nın Fenerbahçe formalı görüntülerinin ortaya çıkması sonrasında başta Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları olmak üzere diğer kulüpler duruma tepki göstermişti.
Bu sefer de kızı Buse Arıcı'nın sözleri bardağı taşıran son damla oldu. Buse Arıcı videosunda "Bu yıl varya kesin şampiyonuz. Aykut da gitti, Ersun Hoca süper. Analarını …."
sözleriyle yaptığı paylaşım büyük tepki gördü. Sosyal medyadan ikiliye tepkiler yağarken G.Birliği maçı sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar paylaşımları ile yaşananları eleştirdi. Futbolseverler, "Bir de böyle insanları kurullara üye yapıyorlar. Nihat Özdemir'in bundan haberi var mı?"
diye tepki gösterdiler. TFF ise konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı ve adım atmadı.