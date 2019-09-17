Futbolseverlerin heyecanla beklediği Şampiyonlar Ligi grup maçları başlıyor. İlk Hafta karşılaşmalarında D grubunda mücadele eden Atletico Madrid ile Juventus yeşil sahalarda buluşuyor. Bu keyifli karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler arama motorlarında Atletico Madrid Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunu yoğun olarak arama motorlarında araştırıyorlar. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Atletico Madrid Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça ilişkin tüm bilgiler…

ATLETICO MADRID JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid Juventus maçına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;