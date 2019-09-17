Ben Erol Bulut sen liderliği unut

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe zirve hedefiyle gittiği Alanya'dan averajla 3. sırada döndüMalatya ile takım savunması dersi veren Erol Bulut, Alanyaspor'a gelir gelmez aynı felsefeyi mükemmel yerleştirmiş. Fenerbahçe'ye en az sayıda fırsat vermek için mücadele etti.Rodrigues, Kruse ve Tolga'nın bireysel kalitesiyle skor avantajı yakaladı. Ancak maçın sonrasının hikayesi bambaşka bir hal aldı.yenik duruma düştükten sonra kısa süreli baskı yaptı. Bu baskıda pozisyon bulmakta zorlanırken, Zanka-Altay ikilisinin ortak hatasıyla skor beraberliğe geldi.bir bireysel hata da Jailson yaptı.Alanyaspor ikinci yarının hemen başında öne geçti. Erol Bulut ve ekibine tebrikler!Trabzonspor maçının senaryo olarak bir benzerini oynadı.Takım atana kadar gayet iyi. Ama atmak kadar tutmak da önemli, özellikle deplasmanlarda. Ersun Yanal ve ekibinin takımı gelecek haftalar için skoru tutma konusunda çalıştırması şart.Üst üste gelen bireysel hatalar ve yenen 2. gol Yanal'ı çıldırttı. Sıkıntıdan ateş basan Yanal ceketini çıkartıp, kollarını sıvazladı.Yanal, F.Bahçe'nin başında çıktığı 57 lig maçında 10 yenilgi aldı. (33G-14B) Bu kayıpların tamamı deplasmanda yaşandı.