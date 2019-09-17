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Ben sen liderliği unut

2017’den sonra ilk kez ağları sarsıp, F.Bahçe’yi deplasmanda öne geçirdi. Ancak sarı-lacivertli futbolcuların üst üste yaptığı bireysel hataları affetmeyen Cisse attığı iki golle Kanarya’yı demoralize etti. Son sözü Fernandes söylerken, ’un öğrencileri ligde 4’te 4 yapıp koltuğu bırakmadı

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019
Ben Erol Bulut sen liderliği unut
Fenerbahçe zirve hedefiyle gittiği Alanya'dan averajla 3. sırada döndü
YENİ Malatya ile takım savunması dersi veren Erol Bulut, Alanyaspor'a gelir gelmez aynı felsefeyi mükemmel yerleştirmiş. Fenerbahçe'ye en az sayıda fırsat vermek için mücadele etti.
FENERBAHÇE Rodrigues, Kruse ve Tolga'nın bireysel kalitesiyle skor avantajı yakaladı. Ancak maçın sonrasının hikayesi bambaşka bir hal aldı.
ALANYA yenik duruma düştükten sonra kısa süreli baskı yaptı. Bu baskıda pozisyon bulmakta zorlanırken, Zanka-Altay ikilisinin ortak hatasıyla skor beraberliğe geldi.
ÜZERİNE bir bireysel hata da Jailson yaptı.
Alanyaspor ikinci yarının hemen başında öne geçti. Erol Bulut ve ekibine tebrikler!
FENERBAHÇE, Trabzonspor maçının senaryo olarak bir benzerini oynadı.
Takım atana kadar gayet iyi. Ama atmak kadar tutmak da önemli, özellikle deplasmanlarda. Ersun Yanal ve ekibinin takımı gelecek haftalar için skoru tutma konusunda çalıştırması şart.

Üst üste gelen bireysel hatalar ve yenen 2. gol Yanal'ı çıldırttı. Sıkıntıdan ateş basan Yanal ceketini çıkartıp, kollarını sıvazladı.

Yanal, F.Bahçe'nin başında çıktığı 57 lig maçında 10 yenilgi aldı. (33G-14B) Bu kayıpların tamamı deplasmanda yaşandı.

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Ben Erol Bulut sen liderliği unut
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