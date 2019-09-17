Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Boluspor’da Giray Bulak ile yollar ayrıldı

’da ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden , Teknik Direktör ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019 11:49
Boluspor’da Giray Bulak ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un, ligin ilk 4 haftasında aldığı 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonrasında, yönetim kurulu dün acil olarak toplandı. Yapılan toplantıda sezon öncesi anlaşılan Teknik Direktör Giray Bulak ile yolları ayırma kararı alındı. Kırmızı-beyazlı ekibin 4 haftada sadece 1 puan toplamasının ardından yönetim kurulunun aldığı karar Giray Bulak'a iletildi. Bulak ile yapılan görüşme sonrasında karşılıklı anlaşılarak sözleşme feshedildi.

Ligin henüz 4. haftasında hoca değişikliğine giden Boluspor'da, yeni teknik direktör arayışlarına başlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Boluspor’da Giray Bulak ile yollar ayrıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN