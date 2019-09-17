Cisse: Hataları kullandık

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Alanyaspor'un Senegalli golcüsü Cisse bu sezon Süper Lig'de 4 maçta da gol atmayı başaran tek oyuncu oldu. İlk üç haftada birer gol kaydeden Senegalli yıldız, Fenerbahçe karşısında duble yaptı ve gol sayısını 5'e çıkardı. 18 takımdan sadece kendi ekibi Alanya (11), Y.Malatya (10), Fenerbahçe (9), Gazişehir (8), Beşiktaş, Trabzon, Sivas (6)'ın gerisinde kalan Cisse, "2 gol attığım için mutluyum ama bunu takım olarak yaptık. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Rakip hatalar yaptı ve bunları kullanmayı bildik" dedi.Bu sezon transfere 1.3 milyon Euro harcayan Alanyaspor 11 milyon Euro gelir elde etti. 4 haftada yayın gelirinden 10 milyon 800 bin lira kazandı. 90 milyon liralık bütçesiyle tarihinin en iyi Süper Lig başlangıcını yaptı.Fenerbahçe'nin yediği ikinci golde bariz hatası olan Jailson karşılaşma sonrası hatasını kabul etti. Brezilyalı oyuncu,Stoper olarak kendimi iyi hissediyorum. Maalesef bir hata yaptım ama hangi pozisyonda oynarsam oynayayım, böyle bir hata yapmamalıyım. Şimdi daha çok çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'dan 1-0'lık skorla yaşayan Fenerbahçe, daha sonra çıktığı 8 müsabakada yenilgi yüzü görmemişti (6G-2B). Kanarya'nın serisi yine Alanya maçıyla son buldu.