Ersun Yanal: Duruşumuz bozulmamalı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alanyaspor karşılaşmasını hesapta olmayan hatalardan kaybettiklerini söyledi. Rakibini kutlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Evet bireysel hatalardan kaybettiğimiz oyunu, geçen hafta bireysel hatalardan kazanamadık. Ama önemli olan duruş. Bu hatalardan sonra duruşumuz bozulmamalı. Ne bahanemiz ne de çekincemiz var. Oyundan kopmamalıyız. Topa sahip olurken uzatmalarda bireysel hatalardan golü yedik, olabilir. İkinci yarının başında bireysel hatadan gol yedik, olabilir. Ama maçtan kopmak olmaz"
dedi. "Bu savunmayla mı devam edeceksiniz?" sorusunu da yanıtlayan Yanal "Uzun bir süreç var, bu süreçte her şey yerine oturacaktır"
diye konuştu.
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Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan F.Bahçe bu sezon ilk kez bir maçta 3 gol birden yedi.