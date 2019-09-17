Ersun Yanal: Duruşumuz bozulmamalı

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alanyaspor karşılaşmasını hesapta olmayan hatalardan kaybettiklerini söyledi. Rakibini kutlayan tecrübeli çalıştırıcı,dedi. "Bu savunmayla mı devam edeceksiniz?" sorusunu da yanıtlayan Yanaldiye konuştu.Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan F.Bahçe bu sezon ilk kez bir maçta 3 gol birden yedi.