Fernandes’ten kötü haber

GETAFE

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'da sakatlık kâbusu sürüyor. Bordomavili takımın Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldığı maçın ilk yarısında kasığından sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalanSağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Fernandes'in dün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda sağ adduktör kas grubunda yaralanma tespit edildiğini veTrabzonspor'un Ganalı futbolcusu Caleb Ekuban, İtalya'da ameliyat oldu. Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, "Aldığı darbe sonucu sakatlanan Caleb Ekuban'ın ayağındaki parçalı kırıkların tamamı yerine yerleştirilmiştir. Oyuncumuz 2 ay sonra sahalara dönecektir" dedi.Trabzonspor. Avrupa Ligi'nde perşembe günü Getafe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İdman sırasında Avdijaj ve Pereira'nın düşünceli halleri dikkat çekti.